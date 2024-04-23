На Ямале увеличат штрафы за неправильный выгул собак

На Ямале будут увеличены штрафы за неправильный выгул собак.

«Сегодня на заседании Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям рассмотрели изменения в некоторые региональные законы, в том числе, в Закон автономного округа «Об административных правонарушениях». В частности, предлагается повысить размер штрафа для владельцев домашних животных за самовыгул питомцев от 2,5 до 4 тысяч рублей – сейчас штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей. И за повторное аналогичное правонарушение – 5 тысяч рублей, сейчас от 3 до 5 тысяч рублей», – рассказала в свое тг-канале заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Наталья Фиголь.

По данном службы Ветконтроля в прошлом году за нарушение правил выгула к ответственности были привлечены 160 человек. Но случаи нападения домашнх собак на людей продолжают повторяться. случаи нападения диких собак на людей повторяются едва ли не в еженедельном режиме, а домашних – примерно раз в полтора месяца.

Салехард, Елена Васильева

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