Главный ветеринар ЯНАО заявил о снижении числа одиноко гуляющих хозяйских собак

На Ямале власти фиксируют снижение числа собак, находящихся на самовыгуле. По версии главного ветеринара округа Евгения Попова, это связано с комплексом мер по повышению ответственности владельцев питомцев. В том числе, со штрафами для тех, кто отправляет питомцев гулять в одиночестве.

Г-н Попов 13 ноября в ходе пресс-конференции привёл статистику: 320 животных было возращено хозяевам после отлова в 2020 году, в 2021 году количество снизилось до 211, в 2023 порядка 170 четвероногих были пойманы и возвращены владельцам, а по итогам 9 месяцев 2024 специалисты отловили и вернули домой 124 особи. «То есть проблема самовыгула начинает уходить на минимальный уровень», – резюмировал г-н Попов.

По его данным, за 9 месяцев 2024 года было выписано 182 штрафа за самовыгул животных.

Сейчас штраф составляет 2,5 до 4 тыс. рублей, за повторное аналогичное правонарушение придётся заплатить 5 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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