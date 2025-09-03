Ямальца, который в три часа ночи поехал в тундру, нашли мертвым

Спасатели нашли тело ямальца, который ночью 1 сентября зачем-то отправился в тундру. Он погиб.

Как сообщает поисковый отряд «Ямалспаса», тело пропавшего мужчины было найдено 2 сентября в 14:53. Его доставили в морг Лабытнанги. Причину гибели человека устанавливают.

Как писал «Новый День», 70-летний ямалец 1 сентября в 3 часа ночи отправился в тундру и до места назначения не добрался, его телефон был включен, но не отвечал.

Салехард, Елена Васильева

