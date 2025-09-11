На Ямале запустили производство косметики из молодых оленьих рогов

В Лабытнанги открылось предприятие по переработке пантов – молодых рогов оленей. Производственную кооперацию создали заготовители сырья Олег Гарро и Николай Исаков и производитель косметики Мария Богомазова, сообщил «Ямал Медиа».

Планируется также выпускать другие компоненты для косметических средств – экстракты дикоросов и вытяжку из икры сиговых рыб.

«На Ямале самое большое поголовье северных оленей, которые живут в экологически чистых районах. Панты – мощный источник свободных аминокислот, полностью усваиваемых организмом. Мы сами добываем и перерабатываем сырьё, контролируя качество на каждом этапе. Уверены, объединив усилия с «Силой Севера», мы выпустим очень качественную и полезную продукцию», – отметил предприниматель Олег Гарро.

Уже к ноябрю бизнесмены хотят разработать и сертифицировать шесть уходовых средств на основе пантов северных оленей под брендом «Сила Севера». К концу года они должны быть готовы.

фото – ИА Лабытнанги

Лабытнанги, Наталья Ефремова

