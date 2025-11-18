Власти Ямала предлагают бизнесменам продавать в Азию панты

Департамент экономики Ямала приглашает предпринимателей округа посетить «Час с торгпредом» Малайзии в России Андреем Кузнецовым. Как сообщают в ведомстве, малазийцам могут быть интересны панты северных оленей (молодые рога).

«Бизнес-сообщество Малайзии заинтересовано в приобретении компонентов для производства натуральной косметики и биологически активных добавок на основе концентратов пантов северных оленей. Это может стать хорошей основой для налаживания взаимовыгодного сотрудничества и расширения рынков сбыта ямальских производителей», – отметила завсектором управления инвестиций и поддержки экспорта департамента экономики Анастасия Маланюк.

Участникам онлайн-встречи обещают дать советы по выбору продуктов для успешной интеграции на рынок Малайзии и консультации по процедурам сертификации и адаптации продукции под требования малазийского законодательства.

В конце октября подобная встреча прошла с торгпредом Вьетнама – этой стране, по данным чиновников Ямала, тоже интересны панты северных оленей.

Салехард, Наталья Ефремова

