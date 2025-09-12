Губернатор Ямала Артюхов проголосовал в первый день выборов

На Ямале началось трёхдневное голосование. Участки будут работать 12, 13 и 14 сентября до 20:00. Губернатор Дмитрий Артюхов уже посетил избирательный участок.

Ямальцы изберут депутатов Законодательного собрания, дум Нового Уренгоя и Муравленко, Надымского, Пуровского, Тазовского, объединённого Приуральского районов.

Досрочно, по данным Избиркома Ямала, уже проголосовали около 17 тыс. человек.

Салехард, Наталья Ефремова

