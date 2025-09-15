Партия ЛДПР получила второе место на выборах в ЗС ЯНАО

Партия ЛДПР получила второе место по предварительным итогам выборов в Заксобрание на Ямале.

По данным на 4:40 утра 15 сентября 2025 году у объединения 16% голосов. Лидер голосования – «Единая Россия» – набрал 65,6% голосов. Партия КПРФ получила поддержку 10,5% пришедших на участки. Справороссы набрали всего 6,4%.

В 2020 году, пять лет назад, выбор у ямальцев был шире. Тогда в выборах участвовали такие партии как «Родина», «Партия роста», «Коммунистическая партия социальной справедливости». Но на втором месте также была партия ЛДПР.

Сейчас в региональном парламенте у либерал-деморкатов два представителя.

Явка в регионе по данным на 18 часов вечера 14 сентября составила 48%.

Салехард, Наталья Ефремова

