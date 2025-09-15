Губернатор Артюхов и главный санитарный врач Ямала Нечепуренко вспомнили сибирскую язву

Салехард (Новый День, Наталья Ефремова) – Губернатор ЯНАО Дмитрию Артюхов встретился с руководителем управления Роспотребнадзора в ЯНАО Людмилой Нечепуренко.

«Глава ведомства отметила, что накопленный опыт позволяет специалистам не допускать распространения опасных инфекций в регионе, а в случае их появления – эффективно бороться, как это было, например, с коронавирусом и сибирской язвой»,– сообщили в правительстве округа.

Дмитрий Артюхов высоко оценил работу управления, в том числе межведомственную. Губернатор отметил, что округ продолжит помогать ведомству в организационных вопросах, вопросах материально-технического оснащения.

Вспышка сибирской язвы случилась на Ямале в 2016 году. По официальным данным, во время эпидемии от болезни скончался один ребенок, погибли 2600 оленей. На Ямале работали войска радиохимической и биологической защиты. После этого власти Ямала вернули централизованную прививочную кампанию против сибирской язвы.

