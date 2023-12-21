Ямальские дети не успевают поесть из-за тесноты в школьных столовых

Социологический опрос школьников на Ямале показал тревожные результаты: основные причины, из-за которых дети не едят в столовой – теснота и холодная пища. Вариант «невкусная еда» выбрали гораздо меньше учеников. Об этом сообщила главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко в ходе своего итогового доклада на заседании Заксобрания 21 декабря 2023 года.

Опрос провели в 50 школах округа. Ответы дали более 6 тыс. школьников. Материал обрабатывался в «Новосибирском НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

«Когда мы получили результаты, мы прослезились», – отметила глава управления Роспотребнадзора на Ямале Людмила Нечепуренко.

По её данным, среди опрошенных 8,3% детей не питаются в школьной столовой. Ещё 11% детей покупают еду в буфете, не питаясь организованно. С другой стороны, покупают еду в буфете дополнительно к организованному питанию – 24% учащихся и практически всегда полностью съедают горячий завтрак ещё 44% опрошенных.

Дети назвали причины, по которм они не едят в школе. «Лидирующее положение – остывшая еда 48,4%. На втором месте – дефицит места, не успевают дети покушать в связи с переуплотнённостью наших школ. Дефицит времени – 33%. Долгое ожидание – 27%», – уточнила г-жа Нечепуренко. Вариант «невкусная еда» выбрали почти четверть опрошенных.

Главный санитарный врач озвучила неприятные для властей Ямала выводы: «Хочу сказать: нет у нас с вами стопроцентного обеспечения горячим питанием. Горячие завтраки и обеды получает только льготная категория граждан, в том числе двухразовое горячие питание. Дети нельготных категорий питаются в основном неорганизованно, это 5-11 классы. По причине перегрузки учреждений не все желающие имеют возможность получить завтрак или обед даже за деньги. Учащиеся, которые питаются за родительскую плату, не получают полноценный обед, покупая либо только гарнир, либо только выпечку и напиток, что не позволяет расценивать это как полноценное горячее питание».

Людмила Нечепуренко также назвала нарушения, которые нашли ревизоры в школах округа в 2023 году.

«В 9% школ Ямала продолжительность перемен для приёма пищи – менее 20 минут. В 20% не соблюдены условия для хранения пищевых продуктов. В 9% школ персонал допущен к приготовлению пищи при наличии замечаний к прохождению медосмотра, 12% школ – питание не соответствовало утверждённому меню, 7% школ не обеспечены условиями для мытья рук», – рассказала главный санитарный врач.

По её данным, в этом году снято с реализации 304,2 кг продуктов у школ и поставщиков. Это меньше, чем в прошлом.

В числе положительных изменений также – снижение числа школ с нарушениями, снижение объёма фальсификата с 15% до 5%, снижение фактов занижения объёма порций.

Ранее на огромные очереди и тесноту в столовой жаловались ученики школы №2 в Салехарде, куда перевели учеников из закрытого на реновацию лицея.

О недостатке места для приёма пищи и коротких переменах также сообщала прокуратура Салехарда.

Салехард, Наталья Ефремова

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