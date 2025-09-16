Газпромовцы и муниципалы: избраны новые депутаты Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя избрали новый состав городской думы. Всего выбрали 25 депутатов. Среди них три «оппозиционера» – от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Примечательно, что представитель Новых людей» – предприниматель Мария Скидан – уже была депутатом, она избирается не в первый раз, но до этого она избиралась как представитель «Партии роста».

От «Единой России» в думу газовой столицы избрались:

Максим Горшковский («СевероУральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром», начальник караула);

Валерий Кудрявенко («Северная энергетическая компания», исполнительный директор);

Елена Лазутина (Центр культуры и досуга «Магистраль», директор);

Депутат прежнего созыва Сергей Сухачев (Филиал «Уренгойская ГРЭС», «Интер РАО Электрогенерация», директор);

Гульназ Колоколова («Газпром добыча Ямбург», специалист по связям с общественностью);

Депутат прежнего созыва Сергей Сауков («Ново-Уренгоймежрайгаз», генеральный директор);

Елена Талан («Детский сад «Виниклюзия», директор);

Депутат прежнего созыва Дмитрий Туковский («Уренгойдорстрой», главный инженер);

Ольга Чернышова («Детский сад «Журавушка», директор);

Руслан Койшин (Завод по подготовке конденсата к транспорту «Газпром переработка», директор завода);

Депутат прежнего созыва Дмитрий Лешан («Газпром добыча Уренгой», начальник отдела охраны окружающей среды);

Виктор Сорокин («Новоуренгойская центральная городская больница», заведующий отделением медицинской профилактики);

Депутат прежнего созыва Полина Шумова (Городской Дворец творчества «Академия талантов», директор);

Депутат прежнего созыва Наталья Корчагина (Межотраслевой совет профессиональных союзов города Новый Уренгой, заместитель председателя);

Депутат прежнего созыв Анастасия Павлова («Газпром добыча Ямбург», начальник лаборатории сопровождения проектов филиала «Инженерно-технический центр»);

Николай Петренко («Газпром добыча Ямбург», начальник отдела перспективного развития администрации);

Максим Поздняков («Уренгойгорводоканал», заместитель директора по эксплуатации);

Рустем Калимуллин («Газпром добыча Уренгой», начальник отдела охраны труда администрации);

Депутат прежнего созыва Екатерина Кашникова (Гимназия, директор);

Юрий Марков («Арктический лицей», директор);

Депутат прежнего созыва Яков Михайлов («Ресурсы Урала», заместитель директора);

Алексей Шелякин («Новоуренгойский многопрофильный колледж», директор).

КПРФ

Депутат предыдущего созыва Алибек Джабуев (ООО «ПЕРСПЕКТИВА», начальник участка).

ЛДПР

Депутат прежнего созыва Артём Пикалов (Некоммерческое партнерство «Антинаркотический региональный комитет», начальник управления).

Новые люди

Мария Скидан (ИП).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

