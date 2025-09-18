В обновлённой пуровской думе 15 из 22 депутатов – бюджетники

По итогам выборов в думу Пуровского района депутатами стали всего два «оппозиционера» – представители ЛДПР и КПРФ. Остальные народные избранники представляют «Единую Россию». Многие из них – бюджетники. Приводим список депутатов полностью.
«Единая Россия»
Депутат прежнего созыва Дмитрий Ишимцев (ведущий инженер отдела проектных работ управления капитального строительства АО «АРКТИКГАЗ»);
Депутат прежнего созыва Андрей Гречишников (учитель «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой);
Депутат прежнего созыва Ирина Лескова (Индивидуальный предприниматель)
Мария Скорнякова (заведующий филиалом библиотеки «Централизованная библиотечная система Пуровского района»);
Светана Хакимова (начальник организационно-информационного отдел Уренгойский молодёжный центр «Ровесник»);
Депутат прежнего созыва Руслан Абдуллин (председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов);
Наталья Пяк (врач-фтизиатр ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ);
Андрей Выставкин (начальник отдела военно-патриотического воспитания МАУ «РРМЦ»). Имеет три погашенных судимости («побои» и «мошенничество»);
Сергей Приходько (начальник производственно-диспетчерской службы в аппарате управления предприятием ООО НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ);
Сергей Рулёв (социальный координатор фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»);
Владислав Хасматулин (директор филиала в Пуровском районе «Тепло» АО «Ямалкоммунэнерго»);
Депутат прежнего созыва Александр Демченко (заместитель директора спортшколы «Геолог»);
Мария Елесина (директор «Централизованная библиотечная система Пуровского района»);
Оксана Ермакова (контент-менеджер МАУ «Пуровская медиагруппа»);
Депутат прежнего созыва Пётр Колесников (заместитель генерального директора МАУ «Пуровская медиагрупа»). В предыдущем созыве он был спикером.
Депутат прежнего созыва Сергей Айваседо (ведущий инженер по землеустройству ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»);
Татьяна Козлова (заместитель начальника отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе);
Алексей Осипов (специалист по работе с молодежью МАУ «Районный ресурсный молодежный центр»);
Депутат прежнего созыва Наталья Пасечная (заведующий «Детский сад» Солнышко» п. Ханымей);
Депутат прежнего созыва Царицинская Наталья (методист клубного учреждения МБУК «ЦКС Пуровского района» – дом культуры «Строитель» п. Ханымей).
ЛДПР
Артём Иванов (директор ООО «АСА»).
КПРФ
Олег Пономарев (телеоператор МАУ «ПУРМЕДИА»).
Пуровский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»