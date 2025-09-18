В обновлённой пуровской думе 15 из 22 депутатов – бюджетники

По итогам выборов в думу Пуровского района депутатами стали всего два «оппозиционера» – представители ЛДПР и КПРФ. Остальные народные избранники представляют «Единую Россию». Многие из них – бюджетники. Приводим список депутатов полностью.

«Единая Россия»

Депутат прежнего созыва Дмитрий Ишимцев (ведущий инженер отдела проектных работ управления капитального строительства АО «АРКТИКГАЗ»);

Депутат прежнего созыва Андрей Гречишников (учитель «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой);

Депутат прежнего созыва Ирина Лескова (Индивидуальный предприниматель)

Мария Скорнякова (заведующий филиалом библиотеки «Централизованная библиотечная система Пуровского района»);

Светана Хакимова (начальник организационно-информационного отдел Уренгойский молодёжный центр «Ровесник»);

Депутат прежнего созыва Руслан Абдуллин (председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов);

Наталья Пяк (врач-фтизиатр ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ);

Андрей Выставкин (начальник отдела военно-патриотического воспитания МАУ «РРМЦ»). Имеет три погашенных судимости («побои» и «мошенничество»);

Сергей Приходько (начальник производственно-диспетчерской службы в аппарате управления предприятием ООО НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ);

Сергей Рулёв (социальный координатор фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»);

Владислав Хасматулин (директор филиала в Пуровском районе «Тепло» АО «Ямалкоммунэнерго»);

Депутат прежнего созыва Александр Демченко (заместитель директора спортшколы «Геолог»);

Мария Елесина (директор «Централизованная библиотечная система Пуровского района»);

Оксана Ермакова (контент-менеджер МАУ «Пуровская медиагруппа»);

Депутат прежнего созыва Пётр Колесников (заместитель генерального директора МАУ «Пуровская медиагрупа»). В предыдущем созыве он был спикером.

Депутат прежнего созыва Сергей Айваседо (ведущий инженер по землеустройству ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»);

Татьяна Козлова (заместитель начальника отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе);

Алексей Осипов (специалист по работе с молодежью МАУ «Районный ресурсный молодежный центр»);

Депутат прежнего созыва Наталья Пасечная (заведующий «Детский сад» Солнышко» п. Ханымей);

Депутат прежнего созыва Царицинская Наталья (методист клубного учреждения МБУК «ЦКС Пуровского района» – дом культуры «Строитель» п. Ханымей).

ЛДПР

Артём Иванов (директор ООО «АСА»).

КПРФ

Олег Пономарев (телеоператор МАУ «ПУРМЕДИА»).

Пуровский район, Наталья Ефремова

