Власти Ямала рассказали об авторах нового логотипа региона

Власти Ямала опубликовали официальный релиз о новом логотипе Ямала, который разработан к юбилеям Нового Уренгоя и Ноябрьска и столетию округа. Повод – айдентика признана лучшей в номинации «Бренд городов и территорий» на фестивале маркетинга и креатива WOW FEST 2025.

Как сообщил заместитель губернатора ЯНАО Алекснадр Подорога, работа над айдентикой велась совместно с агентствами «aic.» и «Пирс 5».

«Самым важным открытием в ходе этого погружения стали найденные в краеведческом музее уникальные исторические артефакты – строгие инженерные чертежи и эскизы выставки 1980-х годов, посвященные освоению Крайнего Севера. Они и стали главным инсайтом, который лег в основу всей концепции», – рассказал Кирилл Борисов, креативный директор агентства «aic.», которого цитируют на сайте правительства округа

Новая айдентика уже применяется в оформлении городов и туристических центров, на транспорте и брендированной продукции.

источник - aic.ru

Салехард, Наталья Ефремова

