Власти Ямала будут внедрять новый бренд региона в свои документы

Чиновники Ямала намерены внедрить разработанный рекламщиками очередной новый стиль региона в документооборот. Такую задачу они озвучили и попытались реализовать на дизайн-практикуме мастерской управления «Сенеж». Помогали им эксперты Мастерской госдизайна «Сенежа». Чиновники научились работать в команде, ставить сроки и задачи, рассказывают на сайте «Россия – страна возможностей».

Ямальские служащие – в числе 11 команд, которые проходили такой практикум. До этого, с мая по июнь, они прошли онлайн-обучение базовым принципам создания профессиональных дизайн-команд внутри региональных и муниципальных команд.

Как сообщается в релизе, запрос Ямало-Ненецкого автономного округа связан с интеграцией нового бренда в систему госуправления (формированием системы навигации административных зданий и автоматизированного конструктора дизайн-макетов для деловой документации).

Власти ЯНАО презентовали новый бренд в сентябре. Как сообщали в правительстве, он подготовлен к юбилеям Нового Уренгоя и Ноябрьска. Замгубернатора ЯНАО Алекснадр Подорога заявил, что работа над айдентикой велась совместно с агентствами «aic.» и «Пирс 5».

Практикум чиновников, которые занимались вопросами дизайна в мастерской «Сенеж», проходил в Нижегородской области.

«Чтобы наладить рабочую дизайн-систему региона, важно придерживаться следующей модели. Первое – нормативная база: в распоряжении должен быть закреплен орган, контролирующий использование дизайн-решений чиновниками. Второе – важно подготовить дизайн-шаблоны, банк фотографий региона и простые инструкции по их использованию для чиновников, которые будут в дальнейшем с ними работать. Третье – важна последовательность и преемственность: визуальная коммуникация должна быть непрерывной, нельзя использовать новые брендбуки каждый год, без привязки к основному стилю региона. И одно из самых важных условий – политическая воля: если губернатор заинтересован и понимает важность дизайн-системы, она обязательно заработает», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Итогом пракикума стали рабочие проектные концепции, которые команды защитили перед экспертным жюри и смогут представить руководству своих регионов.

«На федеральном уровне сейчас создан Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Ключевая цель – сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет «каркасом» для развития», – отметил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube