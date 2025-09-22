В Лабытнанги власти спонсируют разработку дизайн-проекта для частного бара-ресторана

Власти Лабытнанги спонсируют разработку дизайн-проекта гостиницы и ресторана-бара «Семь лиственниц». На это из бюджета выделят 3,7 млн рублей. Конкурс среди претендентов объявлен. Получить деньги сможет фирма, которая уже занимается гостиничным и ресторанным обслуживанием в Лабытнанги.

Срок проведения отбора: с 12 сентября по 23 октября.

Мотивация чиновников не раскрывается. Но управленцы разного уровня не раз говорили, что Лабытнанги должен стать центром туризма – недалеко строится горнолыжный комплекс Рай-Из с гостиницей, спа-комплексом и ресторанами. Кстати, его должны возвести на условиях ГЧП – то есть часть средств инвестору вернут из бюджета округа.

Отметим, бюджет не впервые спонсирует объекты туристического, гостиничного сервиса на Ямале. В регионе даже введён специальный банный кредит для строительства спа-комплексов.

