В Заксобрании Ямала сократили число замов спикера

В Заксобрании Ямала изменится структура – у спикера Сергея Ямкина будет только два заместителя, а не три, как ранее. Исключается должность первого заместителя председателя, которую ранее занимал Алексей Ситников. Последний переходит на работу в СовФед, и теперь его должность оказалась не нужна.

В новом VIII созыве заместителями председателя ЗС ЯНАО стали депутаты Виктор Казарин и Наталия Фиголь. В прежнем созыве они занимали те же посты. Во время голосования у них не было конкурентов. Все присутствующие депутаты – 20 человек из 22 – проголосовали за то, чтобы вице-спикерами стали названные выше лица.

