Алексей Ситников избран новым сенатором от Ямала

Избранный в состав Заксобрания Ямала Алексей Ситников станет новым сенатором от ЯНАО. Он сменит на этом посту Григория Ледкова, который завершает политическую карьеру. Все 20 присутствующих на заседании депутатов проголосовали «за» г-на Ситникова. Конкурентов у него не было.

«Благодарю за большую честь. Как уже заметил Виктор Николаевич (Казарин – прим.ред), 48 лет моей жизни прошли в ЯНАО. Практически вся моя сознательная жизнь связана с Ямалом. И за свою трудовую деятельность мне посчастливилось принимать участие в ключевых проектах в производстве, экономике, энергетике, сельском хозяйстве, работать в команде губернаторов, вместе с соратниками по партии «Единая Россия» укреплять позиции партии, заниматься депутатской деятельностью. <…> Ямал всегда был и остаётся для меня не просто местом работы. Это мой дом, моя опора и, если угодно, место силы. Всё, что я делал и буду делать – это ради людей, которые здесь живут, ради будущего округа и ради нашей большой страны», – сказал в тветном слове г-н Ситников.

Алексей Ситников до прихода в Заксобрание работал в правительстве – занимал пост первого заместителя губернатора. Курировал вопросы природно-ресурсного регулирования, строительства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики.

Как отмечал собеседник агентства в правительстве Ямала, Ситников имеет компетенции и в хозяйственных вопросах, и в политике. «Ситникова рассматривали на сенатора уже давно, чуть ли не с тех пор, как он стал работать в Заксобрании. Он почти 50 лет на Ямале. Из тех, кто сделал себя сам: дошёл до власти с низов, работал и водителем, и замгубернатора. И сейчас прекрасно находит контакт и с простыми ямальцами, и с местными элитами. Да и на уровне федерации у него много полезных друзей», – пояснил собеседник.

Вторым сенатором от ЯНАО является Владимир Пушкарёв, назначенный в прошлом год губернатором автономного округа Дмитрием Артюховым.

После того, как г-н Ситников уйдёт в СФ, он должен будет передать свой мандат другому единороссу. Предполагается, что это будет чиновник Депспорта Алексей Щелконогов.

Салехард, Наталья Ефремова

