российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 15:33 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Единороссы официально выдвинули Ситникова на пост сенатора от ЯНАО

фото – страница Алексея Ситникова в тг

Вновь избранные депутаты-единороссы Заксобрания Ямала решили выдвинуть на пост сенатора Алексея Ситникова – бывшего заместителя губернатора ЯНАО, который в прежнем созыве ЗС работал вице-спикером. Об этом сообщается на сайте реготделения «Единой России». Сейчас сенатором от ЗС в СовФеде является Григорий Ледков, который уже заявил, чт он уходит из политики.

Депутаты фракции также поддержали выдвижение замруководителя фракции партии Сергея Ямкина на пост председателя Законодательного Собрания округа.

Единороссы также выдвинули кандидатов на другие должности в ЗС Ямала.

Заместителями председателя предлагается сделать Виктора Казарина и Наталию Фиголь.

Главой комитета по социальной политике – Татьяну Бучкову – заметистля губернатора ЯНАО.

Главой комитета по государственному устройству и общественным отношениям Наталию Фиголь.

Виктора Казарина рекомендуют на пост руководителя комитета по экономике, бюджету и ЖКХ:

Экс-главе Приуральского района Ивану Сакалу предложили возглавить комитет по экологии, промышленности и делам КМНС.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Ушедший с поста главного единоросса Ямала Ситников может перейти в Софвед

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,