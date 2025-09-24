Единороссы официально выдвинули Ситникова на пост сенатора от ЯНАО

Вновь избранные депутаты-единороссы Заксобрания Ямала решили выдвинуть на пост сенатора Алексея Ситникова – бывшего заместителя губернатора ЯНАО, который в прежнем созыве ЗС работал вице-спикером. Об этом сообщается на сайте реготделения «Единой России». Сейчас сенатором от ЗС в СовФеде является Григорий Ледков, который уже заявил, чт он уходит из политики.

Депутаты фракции также поддержали выдвижение замруководителя фракции партии Сергея Ямкина на пост председателя Законодательного Собрания округа.

Единороссы также выдвинули кандидатов на другие должности в ЗС Ямала.

Заместителями председателя предлагается сделать Виктора Казарина и Наталию Фиголь.

Главой комитета по социальной политике – Татьяну Бучкову – заметистля губернатора ЯНАО.

Главой комитета по государственному устройству и общественным отношениям Наталию Фиголь.

Виктора Казарина рекомендуют на пост руководителя комитета по экономике, бюджету и ЖКХ:

Экс-главе Приуральского района Ивану Сакалу предложили возглавить комитет по экологии, промышленности и делам КМНС.

Салехард, Наталья Ефремова

