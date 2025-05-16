Ушедший с поста главного единоросса Ямала Ситников может перейти в Софвед

Вице-спикер Заксобрания Ямала Алексей Ситников планирует продолжить работу в качестве сенатора. Он может занять место Григория Ледкова в новом политическом сезоне. Об этом сообщил собеседник агентства «Новый День» в правительстве Ямала.

Пост главы реготделения «Единой России» он сегодня освободил, теперь у него нет необходимости постоянно присутствовать в регионе и заниматься оргработой в партии.

Ситников совмещал пост руководителя реготделения сначала с работой в правительстве Ямала, а с 2020 года – с депутатством. Сейчас он участвует в праймериз ЕР, это значит, что он планирует избраться осенью в новый созыв ЗС. Вероятно, после этого он и будет назначен сенатором от законодательного органа.

Как отмечает собеседник в правительстве Ямала, Ситников может принести реальную пользу региону на федеральном уровне – у него достаточно компетенций и в хозяйственных вопросах (в правительстве курировал строительство и дороги), и в политике – в качестве главы реготделения ему, безусловно, приходилось заниматься выборами разного уровня и политическими конфликтами.

«Ситникова рассматривали на сенатора уже давно, чуть ли не с тех пор, как он стал работать в Заксобрании. Он почти 50 лет на Ямале. Из тех, кто сделал себя сам: дошёл до власти с низов, работал и водителем, и замгубернатора. И сейчас прекрасно находит контакт и с простыми ямальцами, и с местными элитами. Да и на уровне федерации у него много полезных друзей», – пояснил собеседник.

Салехард, Наталья Ефремова

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