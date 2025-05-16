«Единую Россию» на Ямале возглавил губернатор Артюхов

Новым секретарём регионального отделения «Единой России» стал губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он сменил на этом посту депутата ямальского Заксобрания Алексея Ситникова.

Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора на эту должность, говорится в тг-канале партии. «В качестве первого поручения просил бы вас уделять повышенное внимание первичным организациям. Там – основная жизнь, основные проблемы у людей. Там необходима концентрация усилий – и государственных, и партийных», – отметил г-н Медведев.

Глава региона поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку.

«Особое внимание по-прежнему будет уделяться помощи участникам СВО и их семьям, системной работе по поддержке различных категорий ямальцев. Сохраняя лучшие традиции партийной работы, будем и дальше укреплять диалог с жителями, реализовывать важные социальные проекты и обеспечивать комфортные условия жизни на Ямале», – сказал Дмитрий Артюхов.

Во многих регионах губернатор возглавляет местное отделение «Единой России», поэтому назначение Артюхова укладывается в общий тренд.

Салехард, Наталья Ефремова

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