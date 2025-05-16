Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Ситников ушёл с поста главы реготделения ЕР

Вице-спикер Заксобрания Ямала Алексей Ситников покидает пост секретаря реготделения партии «Единая Россия».

Его руководство в партии длилось более 10 лет – с 2013 года.

«Сегодня для меня настал момент, который одновременно наполнен грустью и гордостью. После долгих лет работы я принял решение сложить полномочия секретаря регионального отделения. Это непростой шаг, но я уверен: пришло время передать эстафету новому энергичному лидеру, который продолжит наше общее дело. Накануне важнейших выборов, региональное отделение партии должен возглавить человек, который объединяет регион, пользуется абсолютным доверием и способен задать высокий темп кампании», – сообщил г-н Ситников, которого цитируют на партийном сайте.

Салехард, Наталья Ефремова

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