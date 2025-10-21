российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 20:38 мск

Новому депутату Щелконогову нашли руководящую должность в Заксобрании Ямала

фото – скрин телепередачи – ГТРК Ямал

Экс-чиновник Депспорта Ямала Алексей Щелконогов, которому перешёл мандат депутата ЗС ЯНАО, получит должность зампредседателя комитета по госустройству и местному самоуправлению в ЗС. Такое решение приняла фракция «Единой России».

«Мои приоритеты в работе, конечно же, – социальная сфера. А также, учитывая предыдущее место работы, забота о здоровье ямальцев, развитие физической культуры и спорта, образование, культура, молодёжная сфера. Уже имеются определённые партийные проекты, которые я намерен реализовывать в ближайшее время»,– сообщил сегодня г-н Щелконогов в комментариях для пресс-службы реготделения ЕР.

Однако, очевидно, должности в комитете по соцполитике для него не нашлось. Там уже есть председатель и два заместителя.

Салехард, Наталья Ефремова

