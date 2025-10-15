российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 15:23 мск

Новости Ямал

Избирком Ямала решит вопрос о передаче мандата депутата ЗС окружному чиновнику

фото – официальная группа Депспорта в ВК. Алексей Щелконогов

Завтра, 16 октября, Избирком ЯНАО рассмотрит вопрос о передаче вакантного мандата депутата Заксобрания чиновнику департамента спорта и физкультуры. Мандат Алексея Ситникова, который ушёл в СовФед, перейдёт Алексею Щелконогову. Он стоял следующим в списке «Единой России» после г-на Ситникова, поэтому неожиданностью решение не станет.

Выборы депутатов Заксобрания Ямала прошли в сентябре 2025 года.

Салехард, Наталья Ефремова

