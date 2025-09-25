В Ноябрьске отменили бесплатный проезд для школьников

Власти Ноябрьска сообщили, что бесплатный проезд для школьников города больше не актуален, его отменили. Платить за проезд ученики начнут с 1 октября 2025 года.

Как пояснили в тг-канале мэрии, бесплатным проезд сделали в 2021 году в качестве меры, смягчающей последствия пандемии COVID-19. «Сейчас основания для льготы утратили актуальность», – заявили чиновники Ноябрьска.

Там напомнили, что бесплатно в автобусах могут ездить по окружной льготе ребята из многодетных и малоимущих семей, дети участников СВО по карте «Морошка».

В Ноябрьске билет на автобус стоит по безналичному расчёту 35 рублей, за наличные – 40. По карте «Морошка» – скидка 12,5%.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube