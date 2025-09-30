Глава Ноябрьска Романов невнятно объяснил отмену бесплатного проезда для школьников

Глава Ноябрьска Алексей Романов попробовал ответить на вопросы горожан об отмене бесплатного проезда для детей с 1 октября 2025 года. Мэр заявил, что решение принято «совместно с предприятием «Пассажирские перевозки».

В качестве аргумента он назвал необходимость «финансовой поддержки».

«Нашему пассажирскому предприятию требуется финансовая поддержка. Оно, как хозяйствующий субъект, ведёт хозяйственную деятельность. И, конечно, всё, что бесплатно, это ложится на плечи предприятия или бюджета. Поэтому такое решение принято», – сказал г-н Романов. О какой сумме идёт речь – неясно.

Он отметил, что водителям запрещено высаживать школьников до 16 лет без билета.

О том, что бесплатный проезд в Ноябрьске отменят, мэрия сообщила несколько дней назад.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

