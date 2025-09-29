российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 12:56 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Эксклюзивный гардероб появится в мэрии Нового Уренгоя

В холле здания мэрии Нового Уренгоя установят новую гардеробную систему, изготовленную на заказ. Сейчас чиновники ищут подрядчика.

Контракт будет действовать до конца года.

Чиновники Нового Уренгоя желают видеть в холле гардероб с дизайном «под дерево». Также нужно сделать таблички с нумерацией в виде декоративного ажурного панно. Всего нужно 256 номерков и соответственно, мест. В центре номерка должно быть выгравировано схематическое изображение администрации города Новый Уренгой.

Напомним, сейчас в мэрии идёт ремонт, его выполняет компания «Градстрой».

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,