Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с третьей годовщиной возвращения в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, с 2022 года Ямал активно помогает Волновахскому муниципальному округу. За это время ямальскими строителями восстановлено более 300 объектов, среди которых 200 многоквартирных домов в разных населенных пунктах подшефной территории. Большая часть из них – социальные и детские учреждения. Обновлены более 20 школ, 18 детских садов, объекты здравоохранения. Восстановлен Свято-Духовский храм, молодежный центр, построено здание МФЦ, и т.д.

В августе прошлого года в число подшефных территорий Ямала вошла и Авдеевка. Там уже проведена комплексная реконструкция здания администрации, восстановлено три многоквартирных жилых дома, в новое жилье переехало 190 человек.

«Этот день стал символом единства, возвращения домой для миллионов людей, которые верили и ждали этого момента. Жители новых регионов прошли через непростые испытания, отстаивали свои ценности и возможность говорить на родном языке. Они проявили невероятную стойкость, сохранили надежду и вернулись в Россию. Многие из них вместе с ямальцами строили и осваивали наш регион, и эта многолетняя дружба, скрепленная делами, не прерывалась. Ямал всегда был регионом, где люди умеют поддерживать друг друга. Сегодня мы плечом к плечу строим мирное будущее в новых субъектах России», – отметил глава ЯНАО.

Как ранее писал «Новый День», с трехлетней годовщиной воссоединения новых регионов с Россией всех поздравил подпред президента РФ в УрФо Артем Жога. По его словам, Донбасс и Новороссия наконец-то получили долгожданную помощь, заботу и защиту, которые может дать только сильное современное государство, каким была, есть и будет Россия.

Напомним, что три года назад Владимир Путин подписал указ о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Салехард, Елена Васильева

