Жога о присоединении новых территорий: закончился длинный, трудный, полный лишений путь домой

Уральский полпред Артем Жога поздравил уральцев с трехлетней годовщиной воссоединения с ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

«Сегодня особый день для всей нашей великой Родины. Три года назад президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Нельзя передать словами ту радость, которую испытали жители исторических регионов. Закончился длинный, трудный, полный лишений путь домой. Донбасс и Новороссия наконец-то получили долгожданную помощь, заботу и защиту, которые может дать только сильное современное государство, каким была, есть и будет Россия», – написал Жога в своем телеграм-канале.

По словам полпреда, работая на Урале, он продолжает следить за тем, что делается для развития Донбасса – перемены там происходят постоянно, впервые за 30 лет, прошедших после распада СССР. Появляются новые школы, больницы, детские садики, ремонтируются дороги. «Люди стали дышать свободно, у них появилось будущее. Мы всей страной продолжаем выполнять задачи в зоне спецоперации, и нет никаких сомнений: все поставленные Президентом цели будут достигнуты. Самое главное уже произошло – Донбасс и Новороссия вернулись домой!», – добавил Артем Жога.

Напомним, что Артем Жога 2 октября отметит год работы полпредом президента в УрФО. В эот день он будет принимать участие в онлайн-встрече «Патриоты Урала». Там будет обсуждаться очень важная тема – психологическая поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей.

Екатеринбург, Елена Васильева

