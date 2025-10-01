В школе Губкинского на ученика рухнула железная вешалка

В школе №7 Губкинского железная вешалка для одежды упала на ученика – мальчик получил травмы и попал в больницу. ЧП случилось накануне, 30 сентября. Следователи уже возбудили уголовное дело, проверку также проводит прокуратура.

Квалификация уголовного дела- ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«На шестиклассника упала металлическая вешалка, причинив ему травмы. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребёнка нет», – рассказали в Следкоме.

Как уточнили в прокуратуре, степень тяжести вреда здоровью устанавливается.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям образовательного учреждения по обеспечению безопасности детей, исполнению требований закона в сфере оказания медицинской помощи учащимся, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования», – заключили в надзорном ведомстве.

Губкинский, Наталья Ефремова

