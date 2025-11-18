В новой школе Губкинского снова ЧП: мёрзнут дети

В новой школе Губкинского мёрзнут дети. По словам главы Депобра на Ямале Зои Чернышевой, причина в строительных дефектах, здание утепляют. Очевидно, речь идёт о школе в микрорайоне №6, которую открыл в начале учебного года губернатор Дмитрий Артюхов. Застройщиком там выступила компания «Гор-строй».

«Когда поступают такие вопросы, в первую очередь мы связываемся с муниципалитетом, чтобы понять, а почему вопрос, который лежит в плоскости муниципалитета, вышел на уровень региона. В данном случае с коллегами из Губкинского я связалась. После ввода в эксплуатацию в одном из блоков здания температурный режим не выдерживается. Совместно с департаментом строительства Губкинский отрабатывает эту историю. В двух кабинетах высинилось, что утеплитель необходимо менять Здание утепляют с внешней стороны. Дети перемещены в другие аудитории. Образовательный процесс не остановлен. Это издержки строительства», – так прокомментировала проблемы в новой школе г-жа Чернышева накануне во время своего «прямого эфира».

В комментариях также появились представители управления образования Губкинского. «Температурный режим в здании восстановлен. Сейчас в нескольких учебных классах, расположенных в торцевых частях здания, сохраняется температура ниже нормы, но занятия в этих классах не проводятся и перенесены в другие учебные помещения. В этих учебных помещениях в кратчайшие сроки будут приняты меры по дополнительному утеплению стен со стороны фасада», – написали городские чиновники.

В феврале 2024 года правительство ЯНАо сообщало, что ответсвенные лица Госстройнадзора контролируют утепление фасадов в строящейся школе, чтобы стены не промерзали.

«Нарушение норм и технологии работ при устройстве наружного утепления здания может привести к промерзанию стен, образованию изморози, а также к снижению нормативной температуры внутри помещений. Также обязательно контролируется соответствие проектных характеристик и толщины применяемого материала. При утеплении фасада нарушений не выявлено, значит в школе всегда будет тепло и уютно», – уверял Андрей Лихонос, начальник отдела по городу Губкинский третьего территориального управления службы ГСН ЯНАО.

Жители в комментариях к трансляции сообщили, что в новой школе происходит одно ЧП за другим. Очевидно, имеется в виду падение вешалок с одеждой в гардеробе, которое произошло в школе в начале осени. Из-за этого травмировался ученик.

В здании обучаются школьники начальных и средних классов первой и седьмой школ города.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube