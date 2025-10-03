Жители Ямала хотят писать Бастрыкину из-за плохого качества воды

Жители Ноябрьска предлагают землякам писать жалобу главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за плохого качества водопроводной воды. В соцсетях появилось сразу несколько жалоб.

«Когда закончится этот бардак с грязной водой!? Весной неделю жили с водовозкой, летом пережили периодические отключения воды, а теперь через день идет грязная вода. Объявлений предупреждающих нет, чистой питьевой воды тоже нет. Придется обратится в соответствующие органы для хоть какого-то решения…Дзержинского 9», – написали в группе «Происшествия Ноябрьск»

«А что у нас случилось в Ноябрьске? Городу 50 лет! Везде все строят, дороги делают, облагораживают! Все для жителей, для детей! НО! С грязной водой из-под крана они вопрос решить не могут! Мира 29! У меня двое детей. Мне их вот в этой воде мыть?», – написано в группе «Злой ноябрянин».

И там же ещё одна жалоба:

«Ноябряне, здравствуйте. В связи с постоянными перебоями в части водоснабжения в нашем городе, предлагаю каждому из вас написать жалобу в приемную Бастрыкина. Уже невозможно наблюдать за постоянными перебоями.

Я написал текст следующего содержания: «Здравствуйте. Прошу проверить действия, а точнее бездействие коммунальных служб города Ноябрьск (в том числе АО «Энерго-газ-Ноябрьск»). Начиная с мая 2025 года по всему городу наблюдаются массовые перебои в части качества водоснабжения. На трубопроводах происходят постоянные порывы, в связи с чем ухудшается качество воды. Из-под крана течёт ржавая вода, которая выводит из строя бытовую технику (стиральные и посудомоечные машины), портит одежду после стирки. Люди вынуждены набирать воду с водовозок, либо покупать еёза собственные средства.

Также, прошу проверить бездействие администрации г. Ноябрьска, в связи с данными проблемами.", – написал пользователь.

В мэрии Ноябрьска сообщили, что «ресурсоснабжающая организация проводит ревизию сетей, разрабатывает график подвоза питьевой воды». Такой организацией в Ноябрьске, напомним, является «Энерго-Газ-Ноябрьск».

В официальном паблике мэрии Ноябрьска появилось объявление о том, что «в некоторых домах микрорайонов Ноябрьска ухудшилось качество горячей или холодной воды».

«В управляющие компании и ТСЖ начали поступать заявки от жителей с просьбой зафиксировать факты подачи некачественного ресурса. Глава Ноябрьска Алексей Романов поставил задачу установить причину и устранить её в кратчайшие сроки».

На ржавую грязну воду пожаловались жители и других муниципалитетов. В частности, жители Надыма. В ответ компания «Ямалкоммунэнерго», которая занимается поставкой горячей воды, заявила, что во всём виноват УК. Грязную воду из системы просто решили вылить.

«В Надыме открытая система тепло-водоснсбжения, в которой вода циркулирует в замкнутом цикле.

При понижении температуры наружного воздуха потребители стали массово открывать запорную арматуру на системах отопления в жилом фонде и в промзоне. Однако из-за отсутствия или нарушения технологии промывки внутридомовых сетей ТВС управляющими организациями и ТСЖ в городскую сеть хлынули потоки грязной воды, которая в течение всего межотопительного периода находилась в трубах и батареях. Внутренняя поверхность систем ТВС окислялась и ржавела, окрашивая воду в рыжий цвет», – заявили ресурсники.

ЯКЭ завили, что на утро 3 октября произведено трёхкратное водозамещение, показатель цветности улучшился практически в два раза. «Работы будут продолжены до восстановления водоснабжения нормативного качества», – отметил и.о. директора АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе Сергей Вычегжанин.

В конце сентября на воду пожаловались и жители Лабытнанги. В ЯКЭ ответили, что вода соответствует норме.

«Результаты исследований подтверждают, что вода соответствует всем нормативным требованиям на выходе с наших объектов. Проблемы с качеством воды в отдельных домах могут быть связаны с состоянием внутридомовых систем водоснабжения», – отметил директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Лабытнанги Иван Михнюк.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

