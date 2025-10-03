Жителям Ноябрьска начали развозить воду из-за ухудшения качества ресурса

В Ноябрьске из-за ухудшения качество горячей и холодной воды начали работу водовозки. В первую очередь воду привезут в 6 район – там больше всего жалоб. О приезде сообщит гудок машины. Вечером воду повезут в другие районы.

«В последние два дня принимаются жлобы в нашу диспетчерскую службу. Идёт некачественный ресурс холодного и горячего водоснабжения. В основном жалобы приходят с 6 и 1 районов. Организован подвоз воды. В первую очередь это детсады и школы. В ближайшие пару дней у нас происходили работы на водоводе в районе полиции на Мира 28-30, устранение нарушения на сетях ХВС. А также мы производили технологичекую врезку для пожаротушения в районе трубной базы. Была приостановлена подача ресурса. Возможно, из-за кратковременной приостановки этих двух водоводов появление некачественного водоснабжения», – заявил в офииальной группе мэрии главный инженер СЕВЭНКО Игорь Саенко.

Ранее жители Ноябрьска оставили несколько жалоб в соцсетях и даже предложили написать коллективные обращения в СК РФ, чтобы власти занялись проблемой.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

