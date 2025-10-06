Ямальчан три года будут изучать на генные аномалии

На Ямале три года будут изучать гены местных жителей. Программа нацелена на выявление генетических заболеваний и профилактику.

По итогам за три года 9000 будущих мам из групп риска, а также все, проживающие в поселках или ведущие кочевой образ жизни, смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование.

Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера.

НИПТ на Ямале начали выполнять в июле 2020 года как дополнительный метод диагностики хромосомных патологий плода. За это время выполнено более 13,5 тысячи исследований, а количество инвазивной диагностики сократилось более чем на 40%.

Будет также продолжен проект по генетическому обследованию онкологических пациентов и их родственников, запущенный в 2021 году. Исследования позволяют выявлять склонность к заболеванию и проводить углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже установлен диагноз.

Обследование назначает лечащий врач, забор крови проводится во всех городских больницах и районных больницах Тарко-Сале, Лабытнанги и Надыма.

Также с этого года ямальцы могут получить консультацию врача-генетика, не выезжая за пределы региона. В Ноябрьской центральной городской больнице прием ведут два доктора. Консультации по назначению лечащего доктора в этом году получили порядка тысячи ямальцев, они проводятся очно или онлайн с помощью телемедицинских технологий по полису ОМС, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

