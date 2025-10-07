Власти Ямала займу деньги у населения на социальные стройки

Власти Ямала ищут агента для размещения облигаций и привлечения денег на стройки. Региональные чиновники утвердили порядок отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций.

Как сообщили в пресс-службе правительства округа, «в условиях охлаждения экономики и санкций отмечается замедление темпов роста доходов относительно прошлого года. На Ямале значительный объём средств сконцентрирован на строительстве важнейших социальных и инфраструктурных проектов, реализация которых будет профинансирована, в том числе за счёт привлечения рыночных заимствований. В 2025 году ЯНАО планирует выйти на рынок заёмного финансирования, выпустив облигационный займ».

Как писало агентство «Новый День», правительство запланировало выпуск облигаций на 9 млрд рублей в 2025 году, в последующие годы займ вырастет до 21 и 22 млрд рублей.

Госдолг региона по состоянию на 1 сентября составляет 7,8 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты 1,8 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube