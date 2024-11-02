Власти Ямала планируют выпустить облигации для покрытия дефицита бюджета

Власти Ямала подготовили бюджет на 2025 год и два последующих года. Документ внесли в Заксобрание Ямала для того, чтобы с ним ознакомились депутаты. Агентство «Новый День» также изучило его.

В 2025 году чиновники рассчитывают получить в бюджет 342 млрд рублей доходов. Более трети – 120 млрд рублей – это налог на прибыль организаций. Почти столько же, 119 млрд рублей – налог на имущество организаций. НДФЛ – 67 млрд рублей.

При этом бюджет планируется дефицитным. Нехватка составит 42,2 млрд рублей. В качестве страховки для покрытия дефицита правительство запланировало выпуск облигаций на 9 млрд рублей в 2025 году, в последующие годы займ вырастет до 21 и 22 млрд рублей. Есть намерение также получить бюджетный и коммерческий кредиты.

Прогнозы экономистов на ближайшие годы не слишком оптимистичны: цены на газ будут падать. «В 2025-2027 годах прогнозируется дальнейшее снижение среднеконтрактных цен на газ до 280,2 долл./тыс. куб м по базовому варианту и 256,6 долл./тыс. куб м по консервативному. Постепенный рост добычи топливно-энергетических ресурсов в период 2025-2027 годов ожидается на фоне переориентации поставок в нейтральные и дружественные страны, роста внутреннего потребления», – говорится в прогнозе аналитиков.

Расходы бюджета

Транспорт

На это направление запланировано – 8,8 млрд рублей.

В следующем году власти Ямала начнут вкладывать серьёзные деньги в реконструкцию аэропорта Салехарда, которую делают вместе с «Новапортом». По условиям соглашения, инвестор должен получить от округа компенсацию в 3,5 млрд рублей. В бюджете на 2025 год заложена сумма в 1,2 млрд рублей «на обеспечение исполнения условий концессионного соглашения на проектирование, создание и использование аэропортового комплекса».

Ещё около 1,4 млрд рублей планируют потратить на содержание автобусных предприятий в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надымском, Шурышкарском, Ямальском, Тазовском и Пуровском районах.

Традиционно деньги получат авиакомпании для субсидируемых рейсов. На межрегиональные маршруты хотят потратить 3,2 млрд рублей, на межмуниципальные перелёты – 1,1 млрд рублей.

Дороги

Дорожный фонд в 2025 году составит 34,6 млрд рублей.

Из интересных трат: в этом разделе крупная сумма пойдёт на концессию – 1,3 млрд рублей на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию на платной основе дороги п. Харп – Горнолыжный центр – МАС «Снежинка» (участок до горнолыжки).

Ещё 163 млн рублей потратят на содержание и обустройство дороги «ст. Обская – км 193» (вдоль железнодорожной линии Обская –Бованенково).

Туризм

Туризм тоже ждут крупные вложения. Почти 900 млн рублей в бюджете заложено на «развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе на создание туристско-рекреационного (горнолыжного) комплекса на Полярном Урале и рекреационного комплекса «Харбейский». Сначала туркомплекс Харбейский хотели открыть в 2022 году, потом в 2023 году. В этом году о нём вообще ничего не говорили. Новый срок запуска объекта не озвучивали.

Очевидно, большую часть средств получит «Центр развития туризма на Полярном Урале», так как для него в бюджете запланированы 856 млн 100 тыс. рублей.

И отдельной строкой прописаны вложения бюджета в концессию по строительству горнолыжного комплекса на горе Рай-Из – это 2 млрд рублей.

Политика и СМИ

В 2025 году, как и в текущем, будут крупные траты на выборы. Почти полмиллиарда уйдёт на кампанию по избранию новых депутатов Заксобрания Ямала (488 млн рублей). Кстати, на содержание самих депутатов из бюджета в следующем году потратят 718 млн рублей. Из этой суммы на председателя (сейчас это Сергей Ямкин) уйдёт 26,6 млн рублей.

Около 1,7 млрд рублей в бюджете заложено на АНО «Ямал – Медиа». Кроме этой субсидии организация получит ещё несколько более мелких – в миллионы и десятки миллионов. Например, почти 60 млн рублей на систему мониторинга текущего состояния и процессов в основных сферах общественной жизни, для получения актуальной и своевременной информации об уровне социальной напряжённости в автономном округе, о степени доверия населения к властям различного уровня и проблемных вопросах для населения региона.

АПК

В целом в 2025 году для сельского хозяйства и рыболовства в бюджете запланировали около 4 млрд рублей.

На развитие оленеводства в 2025 году планирую выделить 1,1 млрд рублей. «Средства будут направлены на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат предприятиям и организациям, занятым производством продукции оленеводства, а также на комплекс мер по развитию северного оленеводства (поддержка племенного животноводства и содержание северных оленей)».

1,2 млрд рублей направят на рыболовство и переработку рыбы.

Жильё и ЖКХ

Всего на жилищное хозяйство чиновники заложили на следующий год 34,5 млрд рублей. Наиболее крупная сумма – 25 млрд рублей пойдёт на формирование жилищного и арендного фонда округа.

Заложены деньги на переселение из ветхого жилья. 200 млн рублей на переселенцев из жилья, признанного непригодным с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. И 2,8 млрд рублей на предоставление субсидий муниципалитетам на приобретение жилья для предоставления гражданам в рамках мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после 1.1.2017 г.

Ещё 2,1 млрд рублей хотят потратить на обновление фасадов домов.

На коммунальное хозяйство в бюджете 2025 года заложено 38,6 млрд рублей.

Наиболее крупная статья расходов – субсидии для коммунальщиков. В 2025 году запланировано 21,5 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по обращению с мусором.

Наука

На науку и внешние связи власти Ямала намерены потратить в следующем году 660 млн рублей. В том числе 287 млн получит на выполнение госзадания «Научный центр изучения Арктики», около 30 млн рублей – «Региональный инвестиционный фонд «Ямал» на развитие инфраструктуры для научных исследований водных биоресурсов на базе Собского рыбоводного завода. Ещё 314 млн рублей потратят на некоммерческое партнёрство «Российский Центр освоения Арктики».

Здравоохранение

В целом на 2025 год по этому разделу запланировано 42,4 млрд рублей.

Из интересных статей – 14 млн направят на проведение массового обследования новорождённых на врождённые и наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг). И 160 млн рублей заложено на коробки «Малышу Ямала» с набором подарков для новорождённых.

Социальная политика

На это направление предусмотрено 46 млрд рублей.

Из интересных статей расходов – 92 млн рублей на предоставление молодым семьям, ведущим кочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера, комплекта чума и нарт при рождении (усыновлении) второго ребёнка или последующих детей.

Образование

Очень финансовёмкий раздел, на который запланировано 59,7 млрд рублей в 2025 году. При этом 14,4 млрд рублей потратят на дошкольное образование. На общее образование намерены направить около 32 млрд рублей.

В числе интересных расходов – 104 млн рублей на выплаты и гранты (за инновационные проекты – 250 тыс. рублей; на поощрение лучших педагогов – 100 тыс. рублей; на премирование обучающихся и их наставников по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – от 15 до 30 тыс. рублей, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – от 150 до 300 тыс. рублей; на премирование выпускников школ, получивших медали «За особые успехи в учении» I и II степени – 15 тыс. рублей и 20 тыс. рублей, 100 баллов по ЕГЭ – 100 тыс. рублей; на вознаграждение педагогических работников за вклад в воспитание обучающихся – 25 тыс. рублей).

И 73 млн рублей – для привлечения высококвалифицированных специалистов в образовательные учреждения автономного округа.

Салехард, Наталья Ефремова

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