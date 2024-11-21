Депутаты Ямала приняли бюджет на 2025 год на фоне сильной инфляции

Депутаты Заксобрания Ямала приняли бюджет на 2025 год и последующие два года.

Экономика

Как сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, по итогам года ожидается рекорд потребления газа в России. В связи с этим выросла и добыча газа на Ямале. «Низкая безработица, растущая потребность в рабочей силе способствуют росту зарплаты. Годовой прирост которой ожидается в реальном выражении в 4%», – сообщил хорошую новость чиновник.

По его словам, рост внутреннего потребления газа будет способствовать стабильности нефтегазовых компаний, а значит, стабильности экономики.

Однако есть и плохие новости.

«Инфляция в текущем году сложилась выше ожидаемых значений. Значительный вклад внесли продовольственная инфляция и рост стоимости услуг. Замедление инфляции до 5,8% ожидается по итогам следующего года. Выход на уровень 4% ожидаем в 2027 году», – объяснил г-н Калинин.

Он также сообщил, что в предстающую трёхлетку округ ждёт сокращения рождаемости.

«Несмотря на улучшения экономической динамики в предстоящем периоде есть заметные риски замедления экономической активности и ухудшения финансовой показателей в ряде секторов. Причина – ужесточение денежно-кредитной политики, кадровый дефицит, увеличение издержек предприятий. Это может оказать негативное влияние на экономическое развитие региона», – предупредил экономист.

Финансы

Доходы окружного бюджета в 2025 году составят 343 млрд рублей. Крупнейшими налогоплательщиками останутся предприятия топливно-энергетического комплекса: «Газпром», «Новатэк», «Газпром нефть», «Роснефть» и их дочерние организации, на долю поступлений от которых приходится более 90% доходов окружного бюджета.

Расходы утвердили на уровне 422 млрд рублей.

Объём адресной инвестиционной программы составит в 2025 году 41 млрд рублей.

Финансирование мероприятий по поддержке коммунального комплекса ожидается в 2025 году р объёме более 34 млрд рублей.

Проект «Мой двор» потребует в следующем году почти 3 млрд рублей.

На реализацию государственной программы «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» будет направлено в 2025 году 48 млрд рублей.

На образование в следующем году планируют потратить 94 млрд рублей из консолидированного бюджета, в том числе из окружного бюджета – 60 млрд рублей.

Расходы на здравоохранение Ямала с учётом средств Фонда обязательного медицинского страхования в 2025 году составят по плану 74 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube