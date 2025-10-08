Ямальцев просят перестать кормить перелетных птиц

Ямальцев просят прекратить кормить перелетных птиц. С таким обращением к жителям ЯНАО выступила служба по охране биоресурсов региона. Эксперты пояснили: подкормка перелётных птиц может нанести им вред. Когда птицы получают пищу от людей, они теряют естественный инстинкт миграции и остаются на местах, где водоёмы начинают замерзать. Это приводит к их гибели.

«С каждым годом все больше диких птиц отказываются улетать на зимовку и в результате, когда водоемы замерзают, оказываются в очень сложной, порой безвыходной ситуации и погибают. Давайте сохраним природу в её естественном состоянии! Не нарушайте природный баланс – позвольте птицам следовать их инстинктам», – призвали в службе по охране биоресурсов ЯНАО.

Как ранее писал «Новый День», на прошлой неделе на Ямале спасали белого лебедя, который почему-то не смог улететь на зимовку в теплые края. Птицу обнаружили у фактории Тадебе-Яха Тазовском районе.

Почему птица осталась на Ямале пока не понятно. Лебедя вертолетом переправили в Новый Уренгой, на Детскую станцию юннатов. Там для нее выделили отдельный вольер. Теперь лебедю предстоит комплексное обследование.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube