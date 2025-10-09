Полпред Жога поможет губернатору Артюхову внедрить контроль средней скорости на дорогах Урала

Полпред президента в УрФО Артём Жога обещал лоббировать проведение на Урале эксперимента по контролю средней скорости. Об этом он сообщил на совещании по вопросам развития транспортной сферы. Контролировать скорость автомобилей на участках между камерами предлагает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сейчас этот вопрос не урегулирован на федеральном уровне, а сам регион вводить такие ограничения не может. Ямальские власти уже выходили с этой инициативой на уровень правительства РФ, но положительного ответа пока, по всей видимости, нет. Аналогичную просьбу – штрафовать за нарушение средней скорости – предлагают и власти Вологодской области. Они даже разработали законопроект и дошли до Госдумы, но, судя по документам, федералы вот-вот откажут вологжанам.

Совещание

На совещании у полпреда г-на Жоги ямальский глава сообщил, что в регионе уже установлено множество камер: 101 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД в составе 168 камер. В прошлом году ввели новый функционал: теперь, помимо соблюдения скоростного режима, камеры отслеживают разговор по телефону во время движения, непристёгнутый ремень безопасности и нарушения пользования внешними световыми приборами. Дополнительно для контроля за движением используются 13 передвижных комплексов, включая пять мобильных на региональных дорогах.

Судя по всему, это означает, что автономный округ готов ввести систему контроля средней скорости автомобилей.

«Когда начинаем разбирать причины серьёзных смертельных аварий, выясняется, что в большинстве случае это человеческий фактор, нарушение скоростного режима. Средняя скорость – это один из немногих инструментов, который остался у нас для регулирования аварийности. В других регионах этот опыт ранее зарекомендовал хорошо, Ямал мог бы выступить пилотной площадкой для контроля средней скорости», – сказал г-на Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

Там отметили, что инициативу поддержал полпред Артём Жога. «Он добавил, что она будет проработана и полпредство выйдет с предложением сделать Уральский федеральный округ пилотной площадкой для реализации проекта», – говорится с информации правительства Ямала.

Что известно об инициативе штрафовать за нарушение средней скорости участка

О том, что власти Ямала хотят запустить в регионе пилотный проект по контроль скорости, стало известно в начале 2025 года. Агентство «Новый День» писало, что Заксобрание автономии отправило инициативу в правительство РФ для получения отзыва.

«Контроль средней скорости позволит обеспечить равномерность течения автопотока, устранить «эффект сёрфинга», когда автомобилисты притормаживают перед камерой и ускоряются после неё», – объяснял председатель ЗС Сергей Ямкин.

В ЗС рассказывали, что в 2020-2021 в округе вводили контроль средней скорости и тогда смертельные ДТП зафиксированы не были. После его отмены смертельные аварии стали случаться.

Мы не нашли ямальский законопроект в базе данных Госдумы. Однако там есть аналогичный проект закона от Вологодской области.

Комитет Госдумы по транспорту уже опубликовал предварительное решение – отклонить законопроект. Они отмечают, что правительство РФ также не поддерживает идею.

Первый аргумент законодателей: если водитель остановится например, на заправке, то подсчёт скорости будет неверным. «Водитель также как и сейчас сможет превышать «обычную» скорость, а среднюю скорость будет выдерживать за счёт остановки в пределах участка дороги, где осуществляется такой контроль, например, на автозаправочной станции, на парковке».

Второй аргумент: не исключены двойные штрафы. «Не решён вопрос, как будет определяться состав правонарушения в случае превышения как «обычной», так и средней скорости. Возможна ситуация с дублированием штрафов за превышение скорости на одном и том же участке, что подтверждается существующей практикой контроля средней скорости»,

Третий аргумент: не продуманы ситуации, когда техника выходит из строя или происходит сбой. «До введения контроля средней скорости должны быть определены требования к комплексам фотовидеофиксации, которые будут использоваться для этой цели. Поскольку определение средней скорости напрямую зависит от точности измерения времени комплексами, установленными в начале и в конце участка, важным является возможность их синхронизации. В случае же рассогласования комплексов должна быть предусмотрена остановка фиксации правонарушений».

Есть и другие аргументы для отказа, которые приведены в документах Госдумы.

Так что пока непонятно, насколько сильно полпредство УрФО будет погружаться в нюансы законодательного регулирования и как активно будет лоббировать инициативу.

Салехард, Наталья Ефремова

