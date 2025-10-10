Десять миллионов получит бизнесмен из Ноябрьска на придорожный сервис у Карамовки

Власти Ямала определили компании, которые получат бюджетные гранты на туристические проекты. Получатели поддержи должны построить два придорожных комплекса и глемпинги.

Первый победитель – компания «Южные ворота» из Ноябрьска. Она принадлежит бизнесмену Павлу Булатову, у которого в городе многопрофильный бизнес, в частности, он открыл общепит в Ноябрьск-парке, Шоколадницу и Tesla Burger. Ему предоставят 10 млн рублей для организации придорожного сервиса на Карамовском посту. Департамент экономики обещает, что в 2027 год там будет комплекс площадью почти 1,5 тыс. кв.м. с гостиницей на 30 номеров, магазином, рестораном, душевой зоной и беседками для отдыха.

Ранее о поддержке проекта также сообщало министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Компания «Южные ворота», резидент преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ) построит комплекс придорожного сервиса с отелем на перекрёстке трассы Сургут-Салехард и Холмогорского шоссе Ямала. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составляют 135,3 млн рублей», – говорилось в информации на сайте ведомства в апреле 2025 года.

Власти обустроили на Карамовском посту дорогостоящую площадку и въездную стелу. В 2023 году губернатор Дмитрий Артюхов просил сделать придорожный сервис достойным и недешёвым. «Задача – подобрать предпринимателей, кто бы сюда зашёл. И с совсем каким-то мелким бизнесом, например, кофе-фургон, ну и относительно крупная история – гостиница, хороший сервис. Действительно, въезд на Ямал нужно сделать достойным. Чтобы это красиво было визуально. Прошу, давайте мы тут не продешевим, чтобы из двух сайдингов не сложили мы случайно какую-то конструкцию. Надо сделать с элементами архитектуры, побольше стекла, как вариант, фасад, подсветка. Это первый объект, который люди будут видеть на Ямале. Лет на 10 вперёд доложен выглядеть достойно», – ставил задачу глава региона.

Второй получатель бюджетного гранта – ООО «Технология уюта» из Губкинского. Ей перечислят 5 млн рублей из бюджета. Эти средства пойдут на придорожный комплекс «Уют» на автодороге «Сургут – Салехард».

Третий грант достанется предпринимателю ИП Семенюта Александр Сергеевич. Он должен построить глэмпинги A-FRAME вблизи о.Окуневое в Тарко-Сале. Сумма гранта – 5 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube