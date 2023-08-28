Губернатор Артюхов просил не продешевить с придорожным сервисом на Карамовском

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил, чтобы объекты придорожного сервиса на Карамовском посту были красивыми и недешёвыми. Под них, как ранее сообщало агентство «Новый День», власти делают площадку стоимостью почти 2 млрд рублей с огромной въездной стелой. Строительством занимается АО «Хантымансийскдорстрой» (подразделение компании «Автобан»).

«Задача – подобрать предпринимателей, кто бы сюда зашёл. И с совсем каким-то мелким бизнесом, например, кофе-фургон, ну и относительно крупная история – гостиница, хороший сервис. Действительно, въезд на Ямал нужно сделать достойным. Чтобы это красиво было визуально. Прошу давайте мы ту не продешевим, чтобы из двух сайдингов не сложили мы случайно какую-то конструкцию Надо сделать с элементами архитектуры, побольше стекла, как вариант, фасад, подсветка. Это первый объект, который люди будут видеть на Ямале. Лет на 10 вперёд доложен выглядеть достойно», – поделился своим видением глава региона.

На Карамовском посту будет также досмотровый пункт, стоянка для автомобилей, автозаправка.

Салехард, Наталья Ефремова

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