На Ямале показали проект гостиницы на Карамовском, с которым Артюхов просил не продешевить

Ивестагентство ЯНАО показало проект придорожного комплекса с гостиницей на Карамовском посту. Это два здания с отделкой из деревянных реек. Инвестором стал предприниматель из Ноябрьска. Его имя и название фирмы не сообщается. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов просил «не продешевить» и сделать комплекс красивым и современным.

«На территории комплекса будут расположены: кафе, гостиница на 50 мест, СТО для легковых и грузовых автомобилей, автомойка. Всё это разместится на территории 2 зданий в капитальном исполнении. Инвестпроект предполагает масштабное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Для размещения автомобилей путешественников запланировано обустройство парковочных мест – 11 для грузовых и 52 для легковых автомобилей», – говорится в сообщении канала «Мой бизнес».

Проект был принят на инвестиционное сопровождение в рамках экспертного совета, в состав которого входят представители региональных и местных властей и сотрудники Центра «Мой бизнес».

Власти Ямала готовят площадку под будущий коммерческий проект за 1,9 млрд рублей. Строительством занимается «Хантымансийскдорстрой».

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал строительство сервиса на въезде в округ и просил найти инвестора, который сделает проект недешёвым.

«Въезд на Ямал нужно сделать достойным. Чтобы это красиво было визуально. Прошу, давайте мы тут не продешевим, чтобы из двух сайдингов не сложили мы случайно какую-то конструкцию Надо сделать с элементами архитектуры, побольше стекла, как вариант, фасад, подсветка. Это первый объект, который люди будут видеть на Ямале. Лет на 10 вперёд доложен выглядеть достойно», – говорил глава округа.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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