Власти Ямала построят площадку для придорожного сервиса на трассе Сургут-Салехард за 2 млрд рублей

Власти Ямала строят площадку для придорожного сервиса на дороге Сургут-Салехард. Стоимость работ – 1,9 млрд рублей. Объект появится на участке граница ЯНАО – Губкинский в Пуровском районе. Подрядчиком стала компания АО «Хантымансийскдорстрой».

«Объект является многофункциональным комплексом-сервисом для приёма и обслуживания грузового и туристического транспорта у въездной стелы «Ямал», -говорится в документации.

Комплекс будет включать стоянку для легковых и грузовых автомобилей, заправочную станцию, гостиницу, станцию техобслуживания. В стоимость работ не входит возведение объектов, а лишь подготовка площадок под их размещение и обустройство полос отвода.

Стела уже запроектирована, её необходимо будет возвести. Это огромные буквы из железа с элементами орнамента. Проектировщики предлагают сделать перед стелой мощёную площадку так, чтобы расстояние до букв было не менее 20 метров. Это необходимо, чтобы буквы входили целиком в кадр на телефоне. Высота композиции – 6,3 метра, длина – 22 метра, глубина 1 метр.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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