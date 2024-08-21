Автозаправку на Карамовке построит «Лукойл»

На Карамовском посту на дороге Салехард-Сургут будет заправка компании «Лукойл». Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с муравленковцами 20 августа 2024 года.

«Карамовка строится. Там будет гостиница и автосервис, будет заправка «Лукойл». Новая современная заправка с кафе, с магазином. Они уже приступили, там у них сотрудники работают», – рассказал г-н Артюхов.

Информацию дополнил заместитель губернатора Александр Подорога. «Мы в ноябре месяце уже должны начать заправлять автомобили на Карамовском перекрёстке», – сообщил чиновник.

Как ранее сообщал «Новый День», площадку на Карамовском посту под все эти коммерческие объекты готовит «Хантымансийскдортрой» за 2 млрд рублей.

Придорожный сервис с гостиницей строит ООО «Западно-Сибирская Компания». Фирма намерена вложить в проект 150 млн рублей.

На Карамовке также будет досмотровый комплекс – большой сканер-рентген, который позволит сканировать автомобили и выявлять запрещённый ко ввозу грузы. Там также уже обновили пост ДПС.

Ноябрьск, Муравленко, Наталья Ефремова

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