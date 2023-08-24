Губернатор Артюхов показал площадку придорожного сервиса со стелой за 2 млрд рублей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал на строящейся площадке под придорожный сервис с въездной стелой за 2 млрд рублей. Она расположится на въезде в ЯНАО, на границе с ХМАО, на Карамовском посту.

«Пришло время сделать современный и многофункциональный въездной комплекс», – указал губернатор в своём телеграм-аккаунте. Он уточнил, что на границе появится инспекционно-досмотровый пункт, который бесконтактно будет сканировать все завозимые в округ грузы. Пост ДПС ждёт ремонт, там установят бронированные окна и двери.

«В следующем году на въезде появятся стоянки для автомобилей, станция техобслуживания, заправка. Озеленим территорию, установим освещение, сделаем тротуары, пешеходные переходы. Будем привлекать сюда бизнес – кафе, гостиницы, рестораны. Установим на границе округа стелу, много раз обсуждали её появление с ямальцами. Определились с дизайном – большая надпись «Ямал» будет переливаться, как северное сияние, и станет яркой визитной карточкой нашего любимого края», – говорится в посте.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что на обустройство площадки под предприятия сервиса и въездную стелу власти Ямала потратят почти 2 млрд рублей. Строительством занимается АО «Хантымансийскдорстрой» (подразделение компании «Автобан»).

В требованиях заказчика – площадка перед стелой 20 метров, чтобы можно было делать сэлфи. Напомним, согласно проектной документации высота букв– 6,3 метра.

Телеграм-канал «Пул 89», близкий к правительству региона, публикует несколько изображений стелы. Они похожи на рисунки из проектной документации, опубликованные ранее агентством «Новый День», только раскрашены в разные цвета.

фото - аккаунт Дмитрия Артюхова Фото - проектная документация фото - аккаунт Дмитрия Артюхова фото - телеграм-канал "Пул 89" телеграм-канал "Пул 89"

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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