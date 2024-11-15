На дороге Салехард-Надым в конце года откроют заправку «Лукойл»

На дороге Надым-Салехард до конца 2024 года откроют заправочную станцию. АЗС будет находиться на одинаковом расстоянии от двух городов, на 1176 км автодороги. Заправить машину можно будет дизтопливом, бензином марок Аи-92 и Аи-95. Комплекс принадлежит компании «Лукойл».

«Проведены монтажные работы, идут отделочные работы», – отметил глава Дептранса ЯНАО Денис Напольских.

На заправке установлены три топливораздаточные колонки, одна из которых предназначена для большегрузов. Построена операторная, где можно будет перекусить и посетить санитарную комнату. Для работников заправки построен вахтовый домик со всеми удобствами.

Также на финальной стадии находится строительство комплекса на Карамовском посту. «Здесь уже погружены топливные ёмкости, заасфальтирована площадка, продолжается монтаж здания АЗС и навеса над колонками», – рассказали в правительстве Ямала.

Параллельно развивается инфраструктура для водителей электроавтомобилей. Зарядные станции для них установлены на Карамовском посту и в Надыме. Еще три установят до конца года в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Станции скоростные, мощностью 150 кВт, заряжать можно одновременно два автомобиля. Полный цикл зарядки от 20 до 40 минут.

Салехард, Надым, Наталья Ефремова

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