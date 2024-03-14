Жаромских предложил «отпустить» цены на бензин в Надыме для открытия новых АЗС

Компания «Газпромнефть» ещё раздумывает над вопросом открытия заправки в Надыме. Автозаправочный бизнес не выглядит привлекательно для инвесторов, так как в Надымском районе установлена предельная торговая надбавка – она не даёт повышать цены на бензин выше установленного уровня. Но если жители согласятся, то можно отменить эти ограничения. Об этом сказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских во время встречи с трудовыми коллективами. Он сообщил и хорошую новость: заправку «Роснефть» должны модернизировать уже этим летом. Инвестор обещает уменьшить очереди.

«Мы отрабатываем (вопрос открытия АЗС – прим.ред.) с «Газпромнефть Центр», которая занимается развитием сети. Сейчас там формируется генплан и инвестпроект. На основании этих документов будет принято инвестиционное решение. Мы уже отвели земельный участок на Объездной дороге. Надеюсь очень на позитив», – сказал глава. И оговорился: трафик в Надыме не вполне достаточный, копания хотела бы видеть другие цифры.

Он предложил жителям рассмотреть вопрос отмены предельных торговых надбавок, чтобы бизнесу было интереснее открывать заправки.

«Если кто-то не в курсе, есть предельная торговая надбавка для тех, кто у нас в городе продаёт бензин. Она ограничивает доходность тех, кто торгует бензином. Если вы сравните с заправками, где не установлена торговая надбавка, то до 10 рублей за литр у нас бывает дешевле. С другой стороны, это не позволяет вкладываться, так как ограниченная доходность бизнеса. Если мы готовы, чтобы у нас отпустили цены, давайте выходить на губернатора, надбавку устанавливают окружные структуры», – пояснил глава Надымского района.

Дмитрий Жаромских отметил, что есть и положительная новость. Заправка «Роснефть» будет расширена и появится тёплый павильон.

«Мы провели переговоры с руководителем организации, которая у нас владеет «Роснефть» заправкой. В принципе же нас устраивает качество бензина, но пропускная способность маленькая, и из-за это очереди большие. Сейчас мы достигли предварительных договорённостей, что в ближайшее лето там произойдёт небольшая модернизация – мы в три раза там планируем увеличить пропускную способность. Будет больше пистолетов, немного павильон модернизируют, чтобы в тепле можно было рассчитываться», – проинформировал г-н Жаромских.

Ранее стало известно, что был предприниматель, готовый открыть на условиях франшизы заправку «Газпромнефть». Однако в последний момент нефтяная компания отказала бизнесмену и не предоставила ему франшизу.

Надымский район, Наталья Ефремова

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