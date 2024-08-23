В Надыме всё-таки «отпустят цены» на бензин для открытия новых АЗС

Власти Ямала всё-таки изменили документы о предельной торговой надбавке для того, чтобы «Газпромнефти» было выгодно открыть заправку в Надыме. Кроме того, для компании подбирают новый земельный участок, так как прежний им не понравился. О трудностях, связанных со строительством заправки в Надыме, в очередной раз рассказал глава района Дмитрий Жаромских.

Весной он сообщал, что если «отпустить цены», то заправка появится быстрее.

«Продолжаем работать с брендовыми заправками, в том числе с «Газпромнефть». Они попросили другой участок. Они отказались от первоначального участка после изысканий. Второй момент: предельная торговая надбавка сдерживает цены на бензин и делает такие проекты невыгодными. Была большая работа проделана, в том числе Дмитрием Андреевичем Артюховым, и приняты нормативные акты, чтобы сделать торговую надбавку более гибкой. Она позволит в дальнейшем окупаться таким объектам»,– сказал г-н Жаромских в прямом эфире 22 августа в ВК.

Он не озвучил подробности. Неясно, как могут изменится цены на бензин в районе после этих корректировок.

Ранее глава говорил, что разница с территориями, где нет надбавки, достигает 10 рублей за литр.

Надымский район, Наталья Ефремова

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