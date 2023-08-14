«Газпромнефть» отказалась согласовать заправку в Надыме, власти обратились к Кобылкину

Автозаправка «Газпромнефть» в Надыме так и не появилась. Причина тому – отказ компании предоставить франшизу бизнесмену, который был готов поставить бензоколонку. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских во время визита губернатора Дмитрия Артюхова в Надым. Ранее в мэрии планировали, что заправка появится в конце 2022 года или в начале текущего.

«У нас был проект заправки и в Надыме, и в Пангодах. Я даже говорил об этих наших планах и они были с конкретными сроками. Но здесь ни от меня, ни от предпринимателя это не зависело. Компания в итоге отказала бизнесмену. Мы обратились непосредственно в компанию «Газпром нефть центр», сейчас с ней работаем, они заинтересовались одним из наших участков, которые мы предлагали предпринимателю. Мы эту тему не оставили. Более того, мы обратились к депутату Дмитрию Кобылкинку, который нам оказывает поддержку, он также обратился в «Газпромнефть», – рассказал Дмитрий Жаромских.

Ранее он рассказывал, что выбранный участок находится на Объездной дороге, в районе первого проезда, поворота на Лесной.

Надым, Наталья Ефремова

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