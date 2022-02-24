В Надыме к концу 2022 года откроется заправка «Газпромнефти»

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских анонсировал появление заправки «Газпромнефть» в Надыме в конце 2022 года. Об этом он сказал в рамках прямого эфира в соцсетях 24 февраля 2022 года. Место – на Объездной дороге, в районе первого проезда, поворота на Лесной, сообщил г-н Жаромских.

«Тема актуальная заправочных станций. Мы тоже ей занимались весь прошлый год. Я преждевременно не хотел озвучивать ход этой работы, потому что это частные инвестиции, и нужно чётко себе понимать, что на любом этапе инвестор может по той или иной причине свернуть проект. Но сегодня я могу сказать, что у нас отведён земельный участок. Есть инвесторы, которые готовы участок взять в аренду и строить там заправку с бензином «Газпромнефть», – рассказал г-н Жаромских.

Он добавил, что заправка откроется по франшизе.

«В рамках предварительных договорённостей ставлю перед инвесторами задачу, чтобы конец текущего года – начало следующего года у нас эта заправка появилась. Собственно, «Газпромнефть» по франшизе. Есть такая «Оптима» так называемая, то есть она полностью в стиле «Газпромнефти», полностью сервисы все «Газпромнефти» и самое главное, что волнует горожан – это сам бензин. Он тоже будет «Газпромнефть». Поэтому очень внимательно я слежу, занимаемся, пока есть уверенность, что проект состоится», – заключил глава Надымского района.

Надым, Юлия Фролова

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