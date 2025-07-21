Несмотря на уступки власти «Газпромнефть» отказалась строить заправку в Надыме

Власти Надымского района продолжают поиск партнёра для строительства современных заправок в муниципалитете. Компания «Газпромнефть» после долгих переговоров и уступок со стороны власти отказалась от проекта. Но, как сообщил глава района Дмитрий Жаромских, возможность строительства АЗС также рассматривает компания «Лукойл».

«Занимались мы долго с «Газпромнефтью». Компания всё-таки приняла решение не строить здесь заправку. Мы на этом не остановились. Сейчас максимально серьёзное намерение к строительству заправки имеет компания «Лукойл». С представителями компании мы общаемся. Мы работаем над формированием участка на выезде из города по дороге Надым-Салехард. Мы видим экономические расчёты, которые подтверждают состоятельность проекта. Очень на него рассчитываю сейчас», – признался г-н Жаромских.

Современные автозаправки – одно из самых важных ожиданий надымчан. В городе состоятельных северян не хватает нормальных автозаправочных комплексов.

Ранее глава района Дмитрий Жаромских сообщал, что ради окупаемости проекта АЗС в Надымском районе власти изменили принцип расчёта предельной торговой надбавки (она сдерживает цены на бензин). «Была большая работа проделана, в том числе Дмитрием Андреевичем Артюховым, и приняты нормативные акты, чтобы сделать торговую надбавку более гибкой. Она позволит в дальнейшем окупаться таким объектам»,– говорил глава муниципалитета почти год назад.

Надымский район, Наталья Ефремова

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