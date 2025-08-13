Губернатор Артюхов обещал обсудить с нефтегазовыми генералами создание АЗС в Надыме

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал, что займётся вплотную вопросом строительства современной заправки в Надымском районе. Об этом он сообщил в рамках встречи с надымчанами 13 августа 2025 года. Этот запрос регулярно озвучивают жители муниципалитета. Глава района Дмитрий Жаромских во время каждого свего «прямого эфира» комментирует работу властей в этом направлении.

По словам г-на Артюхова, нефтегазовым компаниям неинтересны дороги Ямала, так как поток автомобилей небольшой в сравнении с другими регионами.

«Мы с главой это обсуждали. Смотрел срез, писали про заправку, такой вопрос должен решаться сам, но и здесь, к сожалению, нужно включаться. Попрошу руководителей компаний… Это всё только на личных договорённостях с руководителями компаний. Наш поток транспорта не такой большой. По сравнению с федеральными трассами им (нефтегазовым компаниям – прим.ред) неинтересно», – объяснил глава округа.

Дмитрий Артюхов отметил, что сразу несколько проектов в последнее время запустил «Лукойл». Остальные компании, в том числе «Газпром», очевидно пока отказываются. «Последнее время идёт «Лукойл» навстречу. В Уренгое к юбилею несколько заправок запускаем. Здесь тоже проблемы надо решать. В работу возьмем», – отметил губернатор.

Дмитрий Жаромских, глава Надымского района, как раз в рамках последнего прямого эфира говорил о том, что «Газпромнефть» после долгих переговоров и обсуждений отказалась от проекта. Однако интерес к созданию АЗС в Надыме проявил «Лукойл».

Надымский район, Наталья Ефремова

